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Магазин автохолодильников и климатической техники для путешествий и комфортной работы в Санкт-ПетербургеНаша основная специализация - продажа товаров, преимущественно предназначенных для мобильного использования на транспортных средствах и сопутствующих товаров в Санкт-Петербурге.
Предлагаем большой выбор товаров:
- Переносных и встраиваемых холодильников для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, автодомов, катеров и яхт в разных объемах от 7 до 250 литров.
- Кондиционеров, которые создадут комфортный климат и не позволят помутнеть сознанию в жару.
- Автономных отопителей и предпусковых подогревателей, которые будут согревать вас и двигатель в самые лютые морозы, при этом помогая экономить топливо.
- Инверторы позволят использовать необходимое оборудование там, где не будет розеток даже через 100 лет.
Весь ассортимент товара мы получаем только из официальных поставок, он соответствует европейским нормам и российским стандартам, имеет действующую на территории России официальную гарантию от производителя.
На нашем сайте представлены товары как ведущих производителей с многолетней историей Dometic, Waeco, Indel-B, Webasto, Eberspacher и Autoclima , так и относительно молодых, но проверенных и хорошо себя зарекомендовавших производителей среднего ценового сегмента Теплостар (Планар и Бинар), Alpicool, СибКонтакт.
Для самостоятельного послегарантийного обслуживания у нас можно приобрести запчасти и комплектующие как для представленных на сайте актуальных, так и для уже снятых с производства (устаревших) моделей.
Заказ можно оформить на сайте или по указанным телефонам с доставкой в Санкт-Петербург.
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