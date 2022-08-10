Встраиваемые винные шкафы в Санкт-Петербурге
Многие люди мечтают хранить в доме или квартире бутылки с вином, чтобы проводить ужин за бокалом вкусного напитка. Долгое время единственным идеальным местом хранения алкогольного продукта оставался погреб. Но уже сегодня отпала необходимость подыскивать отдельные помещения, чтобы там хранить бутылки с вином.
Идеальные условия хранения способен воссоздать винный шкаф. Перед его покупкой следует учесть достоинства каждой модификации, так как модельный ряд винных шкафов большинства производителей представлен несколькими вариантами. Одним из наиболее подходящих для частного пользования считается встраиваемый винный шкаф.
Лучшие производители встраиваемых винных шкафов
Сегодня практически каждая известная компания, специализирующаяся на производстве винных шкафов, имеет в модельном ряду оборудование встраиваемого типа. На рынке преобладают немецкие, итальянские, российские компании, предлагающие ресторанному бизнесу и частным коллекционерам технологичные винные шкафы из разного ценового сегмента.
Зачастую выбор покупателей сводится к следующим брендам:
- Libhof
- Meyvel
- Cellar Private;
- Dunavox;
- Caso;
- Liebherr;
- Cold Vine;
- Vestfrost.
Эти компании имеют в своем арсенале все необходимое оборудование и технологии для производства передового холодильного оборудования для вин.
Особенности встраиваемого винного шкафа
Прежде чем купить винный шкаф, определитесь с его местоположением в доме. Именно от этого будет зависеть ваш окончательный выбор по модификации устройства. Встраиваемые модели станут идеальным выбором для квартир и домов с ограниченным свободным местом. Винный шкафчик не составит труда встроить под столешницу или в специально предназначенную для этого нишу. Отметим, что встраиваемый винный шкафчик может стоять и отдельно – такой вариант тоже допускается.
Одним из главных преимуществ изделия подобной конструкции является компактность, практичность. Небольшое холодильное оборудование не перегрузит помещение и сохранит полезное пространство. Приобретают такие устройства, как правило, частные коллекционеры и просто любители вкусного вина. Изделие встраиваемого типа не шумит, а также не расходует большое количество электроэнергии. Фактически компактный шкафчик после его размещения становится частью комнаты.
Дверки и рамки могут быть изготовлены из точно такого же фасада, что и у основной мебели. Это способствует более простой интеграции холодильного оснащения. Современный винный шкаф не испортит дизайн комнаты, наоборот дополнит интерьер и сделает его чуточку выразительней. Даже небольшой винный шкаф в комнате подчеркнет особое отношение хозяина к алкогольным напиткам. Встраиваемая модель имеет все присущие другим разновидностям винных шкафов технические характеристики и технологии, обеспечивающие сохранность продукта и его превосходные вкусовые качества.
Чем еще отличается встраиваемый шкаф
Частый вопрос: почему одни шкафы можно встраивать, а другие нет? Ответ лежит на поверхность – все дело в системе вентиляции. Для эффективной работы оборудования требуется хорошее охлаждение.
Между собой шкафы, которые предназначены и не предназначены для встраивания, принципиально отличаются по принципу охлаждения компрессора. Не предназначенные для встраивания устройства оборудованы радиатором охлаждения, установленным возле задней стенки или боковыми стенками.
Встраиваемый шкафчик оснащен специальными решетками для отвода и забора воздуха, а радиатор находится в нижней части. За счет этой конструктивной особенности его можно встроить в нишу. Многие винные шкафы под столешницу можно использовать как отдельно стоящий.
Правила выбора устройства
Руководствуясь рекомендациями, которые мы приведем ниже, вы сможете выбрать подходящий встраиваемый винный шкаф.
В первую очередь учитывайте:
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Вместимость. Здесь все зависит от ваших предпочтений по объему винной коллекции. Производители указывают к каждой модели количество бутылок типа Бордо, которое конкретный аппарат способен вместить на хранение.
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Габариты. Убедитесь, что шкафчик поместиться в предназначенную для него нишу.
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Количество температурных зон. Разные сорта вина нуждаются в определенной температуре. Несколько зон позволяют коллекционеру одновременно хранить красные и белые вина.
Также обращайте внимание на функционал. Винный шкаф должен обеспечивать идеальные условия хранения напитка посредством технологичных систем, эффективной вентиляции и способности поддерживать заданную влажность, что особенно важно для бутылок высококачественных вин с пробкой.Если вы не можете сделать выбор в пользу той или иной модели, сделайте запрос нашим специалистам. Поможем не ошибиться и принять правильное решение. Подберем лучший винный шкаф с учетом вашего бюджета и предпочтений.