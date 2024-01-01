Вино – изысканный напиток, и его великолепные вкусовые характеристики можно сохранить только при соблюдении надлежащих условий хранения. Необходимо строго контролировать температуру и влажность, иначе качество напитка ухудшится. Для магазинов и ресторанов критически важно поддерживать безупречную репутацию, которая напрямую связана с качеством предлагаемых алкогольных изделий.

Большинство ресторанов уже имеющих винные шкафы, демонстрируют внимание к потребностям своих гостей и, как результат, привлекают постоянный поток новых клиентов. Это обусловлено тем, что посетители, стремящиеся провести вечер в приятной атмосфере, осведомлены о том, что в этих заведениях подают превосходные сорта белых и красных вин.

Почему важно создать условия для выдержки вина?

Для того чтобы вино достигло зрелости и было представлено вам в идеальном состоянии, обладая изысканными ароматными и вкусовыми характеристиками в хрустальном бокале, необходимо соблюдение специфических условий хранения. На сегодняшний день самая древняя известная винодельня, возрастом 6100 лет, располагается в Армении, в одной из пещер, где созданы идеальные условия для созревания этого благородного напитка.

В современном обществе, где прогресс и урбанизация достигли высокого уровня, множество владельцев частных домов и коттеджей обладают собственными погребами, которые предлагают подходящие условия для хранения винной продукции. Однако не каждый имеет возможность оборудовать погреб, и для частных коллекционеров и винных магазинов становится необходимым использование специализированных холодильных установок. Это оборудование не только обеспечивает оптимальные условия для сохранения вина, но и способствует выделению эксклюзивности и уникальности их коллекции.

Винный шкаф – подходящее место хранения. Устройство защищает благородный напиток от воздействия внешних факторов. Для успешного длительного созревания вина, превышающего один год, необходим особо внимательный подход к созданию подходящих условий. Даже использование подземного винного погреба может оказаться неэффективным в жаркое время года, когда температура внутри недостаточно низкая. Без контроля над процессом созревания вино может утратить свои качества, что приведет к его порче.

Температура хранения в градусах по Цельсию для разных вин:

5-6 С – игристые (Просекко, Ламбруско, Москато д’Асти);

9-10 С – средне- и полнотелые белые (Ланге с выдержкой в дубе, Фриули, Трентино-Альто-Адидже);

16-17 С – среднетелые красные (Барбера д’Асти, Кьянти Классико, Нобиле де Монтепульчано);

6-7 С – базовые белые (Соаве без выдержки в дубе, Гави, Орвието);

7-8 С – розовые вина;

14-15 С – базовые красные (Монтепульчано д’Абруццо, Вальполичелла);

18-19 С – полнотелые и сложные красные (Амароне, Бароло, Барбареско).

Чрезмерно высокая температура может стать причиной ускоренного старения вина, что приведёт к потере его изысканности и свежести. По этой причине тёмный угол в жилом помещении не является подходящим местом для хранения. С другой стороны, температура, которая ниже рекомендуемых значений, замедляет процесс зрелости вина, и это также нежелательно. Обычный домашний холодильник не решит эту проблему. В связи с этим были разработаны специализированные винные шкафы для того, чтобы предоставить коллекционерам и ресторанному бизнесу оптимальные условия для хранения их винных коллекций.

Что такое винный шкаф?

Винный шкаф ошибочно можно принять за обычный холодильник, однако это не так. Он представляет собой современное устройство для охлаждения, оснащенное множеством функциональных опций. При изготовлении шкафов для вина руководствуются последними тенденциями дизайна и часто используют дорогие виды древесины, такие как дуб, ясень и клен.

Конструкция корпуса обычно выполняется из прочного материала, как, например, из нержавеющей стали. Затем выбор отделки корпуса деревом остается на усмотрение производителя. В ассортименте винных шкафов присутствует множество классификаций, основанных на функциональном назначении, используемых материалах, количестве зон с различными температурными режимами, а также по ключевому параметру – объему хранения. Объем хранения обычно указывается в количестве 0,75-литровых бутылок типа "Бордо".

Производством винных шкафов занимаются итальянские, немецкие, российские компании. Одни занимаются выпуском доступных устройств (Libhof, Meyvel и Cellar Private), другие – на технике премиум-класса (Dunavox и IP industrie). Но все производители винных шкафов предлагают выбор модификаций: здесь и небольшие изделия, напоминающие морозильную камеру, и полноразмерные винные шкафы, отлично вписывающиеся в библиотечную гарнитуру загородного особняка.

Будь то поиск экономичного винного шкафа для компактной коллекции или выбор объемного холодильника для коммерческого использования, наша задача — найти оптимальное решение, соответствующее вашим потребностям.

Выбор винного шкафа: советы, которые не позволят ошибиться

Прежде чем приступить к приобретению винного шкафа, необходимо определить подходящее место для его размещения в вашей квартире или доме. Это значительно упростит процесс выбора подходящей модели.

Все винные шкафы делятся на две большие категории:

встраиваемые;

отдельно стоящие.

Первые – как компактные (на 6 бутылок) так и большие (300 бутылок) устройства, как правильно, компрессорные. Со специально рассчитанной системой охлаждения компрессора в условиях, когда винный шкаф будет встроен в мебель или нишу. Большинство встраиваемых винных шкафов можно использовать как отдельно стоящие. Вторые – разной вместимости шкафы, рассчитанные на маленькую, среднюю или большую коллекцию. Могут быть термоэлектрическими (не рекомендуем) или компрессорными. Как понятно из названия, встраивать их крайне нежелательно - будет перегреваться компрессор.

Как выбрать винный шкаф, когда место подобрано?

Для баров и ресторанов

Выбор холодильного оборудования для вина должен быть сориентирован на специфику использования. Для баров и ресторанов рекомендуются профессиональные холодильники с множеством температурных режимов — обычно это две или три зоны. Ведь посетители данных заведений имеют разнообразные предпочтения: некоторые предпочитают белое вино, другие — розовое или красное. Чтобы удовлетворить потребности всех гостей, рестораторам стоит приобрести оборудование, способное вместить от десятков до сотен бутылок. Основная задача ресторана — предоставить напиток при оптимальной температуре, что позволит полностью раскрыть его вкусовые характеристики.

Для магазинов

Профессиональный винный шкаф имеет ключевое значение для ритейла алкогольной продукции, поскольку каждая бутылка, несущая в себе уникальную историю, должна быть представлена в лучшем виде, чтобы полностью раскрыть свои качества. Некачественное вино, вызвавшее разочарование у клиента, может привести к потере доверия к магазину. Кроме того, винный шкаф служит также ролью эстетичной витрины, что обуславливает необходимость оснащения его стеклянными дверьми. Это позволяет эффективно презентовать ассортимент без компромиссов по качеству, в то время как тонировка стекол обеспечивает защиту от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Частным коллекционерам

Частным коллекционерам, как правило, достаточно винного шкафа на 15-50 бутылок. Важно выбрать модель с тонированным стеклом, чтобы защитить вино от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей, которые могут непоправимо его повредить. Существуют также варианты с непрозрачными дверями, они стоят дешевле.

Встроенные модели часто выбирают для обустройства квартиры, их делят на несколько подкатегорий:

Современное холодильное оборудование является элементом дизайна помещения, гармонично вписываясь в интерьер и придавая ему изысканный и завершенный вид. Это позволяет не только хранить вашу личную коллекцию напитков, но и с удовольствием представить её друзьям и гостям, а также наслаждаться изысканными винами, такими как Барбера д’Асти и Кьянти Классико, во время ужина.

В итоге, следует отметить, что для заведений общественного питания, таких как бары и рестораны, наиболее подходящим является многозонный винный шкаф с прозрачными дверями; винные магазины могут отдать предпочтение шкафам-витринам с одной или двумя зонами охлаждения; тогда как для частных коллекционеров оптимальным выбором станут компактные модели или устройства среднего размера, выбор которых определяется объемом личной коллекции.

Термоэлектрические и компрессорные винные шкафы

Каждый холодильник оборудован системой поддержания низкой температуры, что также характерно и для винных шкафов. В зависимости от способа охлаждения, такие устройства классифицируются на термоэлектрические, использующие эффект Пельтье, и компрессорные, оснащенные компрессором аналогично обычным бытовым холодильникам.

Сильные стороны компрессорных устройств:

не издают шум, сохраняют тишину в помещении;

практически полностью отсутствуют вибрации (компрессор установлен на амортизаторах из резины);

можно встроить в нишу кухонного мебельного гарнитура, под столешницу;

минимальный расход электричества.

Преимущества термоэлектрических шкафчиков:

нет компрессора – можно не соблюдать правила транспортировки;

цена ниже, чем на компрессорные (но лучше добавить);

большой выбор не дорогих моделей шкафов.

Существует и третий, более редкий тип оборудования – абсорбционные холодильные устройства, производство которых налажено компанией Dometic и Indel B. Абсорбционные винные шкафы представляют собой преимущественно высококлассное холодильное оборудование, которое часто выбирают для эксплуатации в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса.

Функционал холодильного оборудования

Прежде чем приобрести шкаф для хранения премиальных напитков, удостоверьтесь, что его вместительность соответствует размеру вашей коллекции, а также что он оснащен всеми необходимыми функциями.

Рекомендуем обратить внимание на наличие дополнительных возможностей:

Функция "Зима" обеспечивает поддержание установленного температурного режима, предотвращая чрезмерное охлаждение напитка при низкой температуре в помещении Встроенный замок двери обеспечивает надежную защиту для вашей коллекции. Звуковой оповещение – шкаф издаёт звуковой сигнал, если дверца открыта долгое время. Функция памяти температурных настроек – будет полезна в случае, когда в доме бывает частое отключение электричества. Она запоминает настройки и восстанавливает их после подачи питания.

Электронное управление прибором осуществляется через информационный дисплей на передней панели внутри или сенсорной панели снаружи размещённой на дверце, который показывает актуальные данные о температуре и уровне влажности. Кроме того, устройство оборудовано энергоэффективной светодиодной подсветкой (в некоторых моделях можно менять её цвет), которая не влияет на температуру горизонтально размещённых бутылок.

Винные шкафы с безопасной доставкой в жёсткой упаковке по России

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