Принято считать, что алкоголь – это спиртной напиток, который можно купить, если есть повод или настроение, выпить и забыть. Но это правило применимо в отношении обычного алкоголя. Совсем иначе следует подходить к сортовому вину. Чтобы насладиться вкусовыми качествами вина, необходимо обеспечить оптимальные условия его хранения. С это целью коллекционеры, магазины, рестораны и простые ценители благородного напитка покупают винный шкаф.
Сегодня известно большое количество производителей холодильного оборудования для хранения алкогольного продукта. Выбрать лучшую модель с учетом личных потребностей не так просто. Если вы не знаете, какой шкафчик купить, обратите внимание на производителей из Италии. Например, компания Meyvel предлагает функциональные, современные винные шкафы по приемлемой стоимости.
В чем особенность винных шкафов Meyvel
Основная функция, выполняемая шкафчиком для вина, это поддержка условий хранения в соответствии с заданными параметрами. Правила хранения упираются в температуру: она должна быть стабильной, в определенном диапазоне, не должно быть перепадов даже всего на несколько градусов. Для обеспечения таких условий приобретается винный шкафчик Meyvel.
Одно из главных требований – защита бутылок от ультрафиолетового излучения. Производитель оснастил дверцы холодильного оборудования двойным стеклом и специальным защитным покрытием. Вам не придется переживать за сохранность вина.
Другая особенность винных шкафов Meyvel – большое разнообразие моделей. В каталоге найдутся широкие вместительные и узкие вертикальные модели. В зависимости от условий помещения вы сможете подобрать самый оптимальный по габаритам вариант. Особенно внешне отличаются шкафчики из дорогих пород дерева, например, американского красного дуба.
Корпус такого устройства выполнен в классическом стиле, шкафчик станет отличным дополнением к изысканному интерьеру помещения. Холодильное оборудование между собой отличается вместимостью. Итальянская фирма предлагает небольшие, средние и большие винные шкафы. Средний вариант – до 46 бутылок типа Бордо. Но есть модели, рассчитанные на хранение до 392 бутылок типа Бордо.
Европейское качество по доступной цене
Холодильному оборудованию для вина от итальянской фирмы Meyvel свойственно действительно высокое качество. При этом вы будете приятно удивлены соотношением качественных характеристик и стоимости. Купить винный шкаф Meyvel можно практически с любым бюджетом.
Перечислим основные достоинства шкафов итальянского производства:
Широкий ассортимент моделей. Ознакомьтесь с доступными к приобретению моделями в нашем каталоге. Мы собрали наиболее популярные и востребованные аппараты итальянского производства. На выбор устройства в классическом и современном исполнении.
Высокое качество. Несомненным плюсом покупки винного шкафа от итальянской фирмы можно назвать уверенность в качестве материалов. Если корпус устройства изготовлен из дерева, то эта ценная порода древесины, корпус современных шкафчиков в стиле минимализм изготовлен из нержавеющей стали.
Гарантия от производителя. Производитель высоко ценит собственное имя, поэтому предлагает устройства с официальной гарантией.
Микроклимат как в винном погребе. Даже в обычной квартире не составит труда создать для вина лучшие условия хранения, сравнимые с микроклиматом в погребе. Не первый год с этой задачей успешно справляются винные шкафы Meyvel. После покупки в вашем распоряжении окажется оборудование с большим количеством настроек, удобными полками для демонстрации и обзора задних рядов, сенсорным управлением и LED-освещением.
Технологичность. Все аппараты изготовлены с учетом последних технологий: защита от шума и вибраций, эффективное компрессорное охлаждение, внутренние вентиляторы для равномерного распределение воздуха, несколько камер для хранения разных сортов белого и красного вина.
В винном шкафу находится угольный фильтр, очищающий поступающий воздух. Известно, что посторонние запахи негативно сказываются на вкусовых качествах алкогольного продукта. Одним словом, в Meyvel есть все, чтобы вы смогли сполна насладиться самым вкусным вином.
Доступные цены и оперативная доставка
В свою очередь наш интернет-магазин предлагает всем ценителям вина шкафы из Италии с гарантией производителя и по лучшей стоимости без наценок. Обеспечим быструю доставку холодильного оборудования транспортной компанией или курьерской службой. Вы также можете самостоятельно забрать устройство в одном из наших магазинов.
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