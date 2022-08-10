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Автодома и кемперы идеальны для интересных и длительных поездок. При этом водитель и пассажиры должны находиться в максимально комфортных условиях, чтобы насладиться незабываемым путешествием. Кондиционеры для автодомов и кемперов помогут создать наиболее благоприятный температурный режим во время ваших поездок и служат идеальным климат-контролем внутри авто.
В летний зной автокондиционеры охлаждают и очищают горячие воздушные потоки, а в осеннюю прохладу и зимнюю стужу - помогут нагреть воздух внутри транспортного средства для наиболее комфортного пребывания в нем.
Важные особенности при выборе автокондиционера
При выборе кондиционера для своих автодомов следует помнить, что важную роль играют конструктивные особенности и размер транспортного средства. Так, необходимо обратить внимание на степень изоляции и длину автодома. В просторных автофургонах для эффективного охлаждения может понадобиться не один, а сразу 2 или 3 кондиционера. Кроме этого, климатическая техника должна быть компактной и функциональной.
Накрышные модели монтируются непосредственно на крышу авто, при этом важно, чтобы она была максимально плоской. Встраиваемые устанавливают под одним из сидений или во внутреннем отсеке транспортного средства. Они более предпочтительны в тех случаях, если на крыше автомашины уже есть другое оборудование или устройство, либо форма крыши имеет изогнутую форму.
В ассортименте нашего интернет-магазина представлен большой выбор тихих и надежных кондиционеров для автодома и кемперов. Это позволит максимально сократить время на приобретение лучшего варианта для вашего дома на колесах. Также наши менеджеры организуют доставку выбранного кондиционера посредством ведущих транспортных компаний в любой из регионов РФ.